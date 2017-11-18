Как очистить, переместить или удалить папку WinSXS в Windows

Папка WinSXS – неотъемлемая часть любой операционной системы версии 7 и выше. Она представляет собой архив, который хранит информацию для резервного восстановления системы. Папка пополняется файлами с каждым обновлением Windows и может разрастись до довольно больших размеров, если ОС долго не переустанавливать.

В теории, папку WinSXS можно периодически очищать. Однако удаление некоторых файлов может оказать негативное воздействие на работу вашего компьютера. Чтобы узнать, что именно можно убирать, а что лучше оставить, необходимо прибегнуть к использованию специального ПО.

Как очистить папку Winsxs в Windows 7

Для обеспечения возможности произведения действий с папкой WinSXS в Windows 7, на вашем ПК должен быть установлен пакет апдейтов SP1. Проверить его наличие можно по следующему пути: «Панель управления» – «Все элементы системы безопасности» – «Система». Чуть ниже надписи версии ОС должна быть указана строчка Service Pack 1. Если ее нет, то удалить папку не получится.

Перед тем как приступать непосредственно к удалению папки, необходимо скачать обновление KB2852386. Через меню «Пуск» войдите в «Центр обновлений». В списке «Необязательных обновлений» найдите искомый номер и установите его.

Почистить папку WinSXS в Windows 7 можно несколькими способами. Первый из них предполагает очистку диска через «Свойства».

Зайдите в папку «Мой компьютер» и, нажав правой клавишей на иконку «Локального диска С», выберите пункт «Свойства». Рядом с круговой диаграммой отображения заполненности диска находится кнопка «Очистка диска», которую и необходимо нажать. Лишние файлы будут удалены автоматически.

Удалить ненужные документы можно при помощи команды «Выполнить». В строке «Открыть:» введите на латинице cleanmgr и нажмите Enter. Выберите «Диск С» и далее поставьте галочку в строке «Очистка обновлений Windows». Команда будет выполнена.

Для очистки хранилища можно использовать специальную утилиту WinsxsLite. Она находится в свободном доступе в Интернете.

Скачайте программу и откройте ее с правами администратора. Введите «1», затем «s». Процесс сканирования будет запущен. Обычно он длится довольно долго. После его окончания введите следующие данные:

Phase 1 [1] + Apply [a]; перезагрузка операционной системы; Phase 2 [2] + Scan [s] + Apply [a]; тут впишите то же, что и во второй строке.

Очистить Winsxs в Windows 8

Действия с папкой WinSXS в “восьмерке” могут быть произведены при помощи функции «Очистки диска». Вызовите команду «Выполнить» и введите cleanmgr. Далее следует выбрать диск С. В новом окне нужно нажать «Очистить системные файлы». Установите галочку возле пункта «Очистки обновлений» и дождитесь пока процесс будет завершен. Этот способ удалит из папки именно файлы обновлений.

Чтобы избавиться от второстепенных файлов, рекомендуем воспользоваться утилитой DISM. Откройте командную строку от администратора. Задайте команду: Dism.exe /online /cleanup-image /AnalyzeComponentStore. Начнется поиск файлов, которые могут быть “безболезненно“ удалены из папки. По окончании процесса вы увидите рекомендации ОС относительно очистки хранилища. Автоматическое удаление лишних компонентов можно запустить, вписав команду Dism.exe /online /cleanup-image /StartComponentCleanup.

Как очистить папку Winsxs в Windows 10

Удаление данных из папки WinSXS в десятой версии Windows должно быть предельно аккуратным. Не рекомендуется предпринимать какие-либо действия, если размер папки намного меньше 10 ГБ. Особенность заключается в том, что при удалении элементов папки “легче“ 5 ГБ, ее объем может возрасти и система будет работать хуже.

Очистка в Windows 10 обычно происходит через командную строку. Алгоритм действий абсолютно соответствует описанному для 8 версии ОС.