Пользователи Windows при очистке своего компьютера сталкиваются с ситуацией, когда система отказывает в удалении папки или файлов. Как удалить неудаляемую папку штатными средствами Windows? Есть ли надежные способы удаления ненужных папок и...
Как очистить, переместить или удалить папку WinSXS в Windows
Папка WinSXS – неотъемлемая часть любой операционной системы версии 7 и выше. Она представляет собой архив, который хранит информацию для резервного восстановления системы. Папка пополняется файлами с каждым обновлением Windows и может разрастись до довольно больших размеров, если ОС долго не переустанавливать.
В теории, папку WinSXS можно периодически очищать. Однако удаление некоторых файлов может оказать негативное воздействие на работу вашего компьютера. Чтобы узнать, что именно можно убирать, а что лучше оставить, необходимо прибегнуть к использованию специального ПО.
Как очистить папку Winsxs в Windows 7
Для обеспечения возможности произведения действий с папкой WinSXS в Windows 7, на вашем ПК должен быть установлен пакет апдейтов SP1. Проверить его наличие можно по следующему пути: «Панель управления» – «Все элементы системы безопасности» – «Система». Чуть ниже надписи версии ОС должна быть указана строчка Service Pack 1. Если ее нет, то удалить папку не получится.
Перед тем как приступать непосредственно к удалению папки, необходимо скачать обновление KB2852386. Через меню «Пуск» войдите в «Центр обновлений». В списке «Необязательных обновлений» найдите искомый номер и установите его.
Почистить папку WinSXS в Windows 7 можно несколькими способами. Первый из них предполагает очистку диска через «Свойства».
Зайдите в папку «Мой компьютер» и, нажав правой клавишей на иконку «Локального диска С», выберите пункт «Свойства». Рядом с круговой диаграммой отображения заполненности диска находится кнопка «Очистка диска», которую и необходимо нажать. Лишние файлы будут удалены автоматически.
Удалить ненужные документы можно при помощи команды «Выполнить». В строке «Открыть:» введите на латинице cleanmgr и нажмите Enter. Выберите «Диск С» и далее поставьте галочку в строке «Очистка обновлений Windows». Команда будет выполнена.
Для очистки хранилища можно использовать специальную утилиту WinsxsLite. Она находится в свободном доступе в Интернете.
Скачайте программу и откройте ее с правами администратора. Введите «1», затем «s». Процесс сканирования будет запущен. Обычно он длится довольно долго. После его окончания введите следующие данные:
- Phase 1 [1] + Apply [a];
- перезагрузка операционной системы;
- Phase 2 [2] + Scan [s] + Apply [a];
- тут впишите то же, что и во второй строке.
Очистить Winsxs в Windows 8
Действия с папкой WinSXS в “восьмерке” могут быть произведены при помощи функции «Очистки диска». Вызовите команду «Выполнить» и введите cleanmgr. Далее следует выбрать диск С. В новом окне нужно нажать «Очистить системные файлы». Установите галочку возле пункта «Очистки обновлений» и дождитесь пока процесс будет завершен. Этот способ удалит из папки именно файлы обновлений.
Чтобы избавиться от второстепенных файлов, рекомендуем воспользоваться утилитой DISM. Откройте командную строку от администратора. Задайте команду: Dism.exe /online /cleanup-image /AnalyzeComponentStore. Начнется поиск файлов, которые могут быть “безболезненно“ удалены из папки. По окончании процесса вы увидите рекомендации ОС относительно очистки хранилища. Автоматическое удаление лишних компонентов можно запустить, вписав команду Dism.exe /online /cleanup-image /StartComponentCleanup.
Как очистить папку Winsxs в Windows 10
Удаление данных из папки WinSXS в десятой версии Windows должно быть предельно аккуратным. Не рекомендуется предпринимать какие-либо действия, если размер папки намного меньше 10 ГБ. Особенность заключается в том, что при удалении элементов папки “легче“ 5 ГБ, ее объем может возрасти и система будет работать хуже.
Очистка в Windows 10 обычно происходит через командную строку. Алгоритм действий абсолютно соответствует описанному для 8 версии ОС.
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